Lula admite que precisou pensar muito para aceitar Alckmin de vice

No jantar que teve com aliados nesta semana, em Brasília, Lula surpreendeu senadores ao falar sobre como decidiu comprar a ideia da chapa com Geraldo Alckmin, aprovada nesta quarta pela cúpula do PT.

“Tive que trabalhar muito minha cabeça para admitir Alckmin de vice”, disse Lula, lembrando que a aliança é a demonstração de que todos devem se unir para vencer a “ameaça” que representa Jair Bolsonaro ao sistema democrático.