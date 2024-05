Lula adia visita ao Chile para acompanhar enchentes no Rio Grande do Sul

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Itamaraty informou há pouco que a visita de Lula ao Chile, que estava marcada para sexta-feira e sábado desta semana, foi adiada e que as novas datas para a viagem serão comunicadas “oportunamente”.

O motivo da mudança, segundo a pasta, é a “necessidade de acompanhamento da situação das enchentes no Rio Grande do Sul e de coordenação no atendimento à população afetada e nas tarefas de reconstrução”.

Lula foi convidado pelo presidente chileno, Gabriel Boric, para visitar o país pela primeira vez desde que tomou posse.