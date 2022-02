Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula disse a um cacique do MDB no Nordeste que não acredita na candidatura de Ciro Gomes. O PDT, segundo o petista, estará com ele na campanha.

Carlos Lupi, como se sabe, desmente o abandono pedetista sobre a candidatura de Ciro quase que diariamente, mas o ex-presidente petista não perde a fé.