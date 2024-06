Lula aceita convite para prestigiar o Festival Folclórico de Parintins

O presidente Lula foi convidado e confirmou presença no Festival Folclórico de Parintins, que acontece no fim do mês no interior do Amazonas. A informação é do ministro do Turismo, Celso Sabino, que no último dia 5 anunciou um repasse de 10 milhões da pasta para o evento.

A festa dos Bois Caprichoso e Garantido acontecerá entre os dias 28 e 30 de junho. Neste período, a população da cidade praticamente dobra, atingindo mais de 120.000 pessoas, o que incrementa em 150 milhões de reais a economia do município.