Lula abre 10 pontos de vantagem sobre Bolsonaro na pesquisa FSB

A nova rodada da pesquisa do Instituto FSB, realizada a pedido do banco BTG Pactual, mostra que Lula ganhou um ponto e foi a 45%, enquanto Jair Bolsonaro ficou nos mesmos 35% da semana passada. Com isso, a diferença entre os dois agora é de dez pontos, segundo o levantamento.

Ciro Gomes tem 7%, Simone Tebet aparece com 4% e Soraya Thronicke tem 1%, mesmo patamar de Felipe D’Ávila. Brancos, nulos e os que não responderam somam 6%.

Segundo o instituto, Lula continua se beneficia da adesão de eleitores indecisos e não dos eleitores que dizem votar na chamada terceira via, que permaneceram com os mesmos 14% da rodada anterior. “Ou seja, na última semana parece não ter havido voto útil de eleitores que até aqui preferem votar em outros candidatos”, diz o instituto.

Com essa nova oscilação positiva, nos votos válidos Lula foi de 47% para 48%. “A uma semana da eleição, é impossível prever se o pleito poderá ou não se decidir no primeiro turno, mas a tendência ainda aponta para a necessidade de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro”, segue o instituto.

Nessa rodada, o Instituto FSB Pesquisa entrevistou por telefone 2.000 pessoas entre sexta-feira (dia 23) e domingo (dia 25). A margem de erro é de 2 pontos.