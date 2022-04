Lula abandona Marília Arraes em Pernambuco

O ex-presidente Lula (PT) afirmou nesta sexta que não apoiará a candidatura da ex-petista Marília Arraes ao governo de Pernambuco. Por atritos internos, a deputada deixou o partido e migrou para o Solidariedade de Paulinho da Força, decidindo encampar uma candidatura própria ao Executivo pernambucano.

“O meu candidato no estado de Pernambuco é o Danilo, porque nós temos um acordo com o PSB, e não é só no estado, é um acordo nacional (…) e para nós essa aliança é muito importante. Por isso, embora eu mantenha relação de respeito com a Marília, eu vou trabalhar para que o Danilo seja o governador. É esse o meu compromisso com o PSB, e o compromisso do PSB é me ajudar a me eleger presidente da República”, disse Lula à Rádio Jornal de Pernambuco.

Como parte do amplo acordo fechado com o PSB para a disputa das eleições deste ano, o PT decidiu retirar a candidatura de Humberto Costa (PT), que liderava com vantagem as pesquisas, em favor de Danilo Cabral (PSB). Nessa configuração, Marília disputaria uma vaga ao Senado — a deputada, no entanto, afirmou não ter sido consultada pela direção da legenda no estado.

Na esteira da decisão de migrar para o Solidariedade, Marília prometeu levar sua candidatura adiante mantendo o apoio a Lula presidente. Questionado nesta sexta sobre se tomaria alguma “medida jurídica” para que a ex-petista não usasse seu nome e foto na campanha, o ex-presidente minimizou a situação, e comparou o cenário com disputas anteriores.

“Não vou criar nenhum problema, até porque em outros estados estou apoiando outro candidato e tem candidato do PSB que vai usar também minha foto e trabalhar minha candidatura (…) em Pernambuco mesmo, eu levava pro palanque o Eduardo Campos e o Humberto Costa, e os dois eram candidatos a governador. Eu pedia voto pros dois e dizia que, quem for pro segundo turno a gente vai eleger governador, e deu certo”, afirmou Lula.