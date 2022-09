Luiz Fux é finalista de prêmio de inovação

Os vencedores do Prêmio de Inovação: Judiciário Exponencial serão conhecidos no dia 25 de outubro, em Brasília. O ministro Luiz Fux, que deixa a presidência do STF e do Conselho Nacional de Justiça, é finalista na categoria Liderança Exponencial.

A premiação ocorrerá durante a 6ª edição da Expojud, congresso de Direito, Tecnologia e Inovação para o ecossistema de Justiça (Expojud), e visa evidenciar os projetos do Judiciário em prol da sociedade e as personalidades que se destacaram em suas atuações.

Fux concorre ao lado da ministra do Tribunal Superior do Trabalho Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, e do conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público Moacyr Rey Filho, no segmento Conselhos e Tribunais Superiores.

A categoria Liderança Exponencial, dividida por segmentos, reconhece líderes com atitudes empreendedoras dentro das instituições. O foco é em personalidades que tenham liderado uma contribuição excepcional ao ecossistema da justiça, ou que tenham demonstrado uma trajetória diferenciada consistente de liderança de gestão de projeto, programa inovador ou difusão de inovação.