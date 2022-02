Luiz Fux abre os trabalhos do STF nesta terça com recados no discurso

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente do STF, Luiz Fux fará nesta terça um discurso de abertura dos trabalhos da Corte com recados aos políticos em um ano de embates eleitorais.

Interlocutores do presidente do Supremo dizem que ele deve pedir prudência aos atores políticos. Diferentemente de falas passadas, quando mandou mensagens diretas a Jair Bolsonaro, o presidente do tribunal não pretende ser duro nas falas para não alimentar o já tenso clima entre os poderes.

O STF, como mostrou o Radar mostrou no fim do ano, terá uma série de julgamentos de temas que mexem com questões caras ao bolsonarismo.

Para agravar a situação, Bolsonaro e Alexandre de Moraes voltaram a protagonizar uma crise — ainda não encerrada — na semana passada com a recusa do presidente em cumprir a ordem do ministro para que prestasse depoimento na Superintendência da Polícia Federal.