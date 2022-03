Luísa Canziani troca PTB de Roberto Jefferson por PSD de Gilberto Kassab

Com a abertura da janela para deputados que queiram trocar de partido e disputar as próximas eleições, parlamentares começaram a se movimentar.

A deputada federal Luísa Canziani, do PTB do Paraná, deixará o partido de Roberto Jefferson e irá se juntar ao PSD de Gilberto Kassab. A cerimônia de filiação será neste sábado em Curitiba. Há a expectativa da presença de Arthur Lira e de Ciro Nogueira.

Canziani já criticou os rumos do PTB na aliança do partido com o governo de Jair Bolsonaro. Ela disse que a legenda nos últimos tempos parecia com uma seita bolsonarista. Em junho do ano passado, Jefferson chegou a denunciar a deputada ao conselho de ética do partido por acusá-la de supostamente gravar uma reunião ministerial sem autorização. A deputada alegou ser perseguida no partido. Canziani tentará se reeleger.