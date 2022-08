Lucro da Caixa cai 27% nos últimos meses sob o comando de Pedro Guimarães

Pedro Guimarães era homem forte no governo de Jair Bolsonaro até ser demitido da presidência da Caixa, em 29 de junho, após denúncias de assédio sexual por funcionárias do banco contra ele. Nesta quinta, a Caixa divulgou seus resultados para o segundo trimestre deste ano, o último período sob o comando de Guimarães.

O lucro líquido recorrente do banco ficou em 1,8 bilhão de reais de abril a junho. O resultado representa queda de 27,9% em relação aos 2,5 bilhões de reais de lucro no primeiro trimestre deste ano.

Na comparação do resultado do segundo trimestre deste ano com o de igual período de 2021, a queda foi ainda maior, de 41%% no lucro líquido em relação aos 3,1 bilhões de reais do período no ano passado.