Luciano Hang vence partidos de esquerda na Justiça Eleitoral

O TSE negou recentemente seguimento ao recurso de partidos de esquerda — PT, PSB, PV — de Brusque (SC) ao processo que pedia a inelegibilidade e condenação do empresário Luciano Hang.

Na ação, as siglas alegavam que o empresário teria praticado abuso de poder econômico ao gravar vídeos no interior das megalojas Havan para se promover politicamente. Segundo os partidos, tais materiais teriam desequilibrado as últimas eleições municipais na cidade.

A partir dos argumentos apresentados pelo advogado de defesa do empresário, Murilo Varasquim, do escritório Leal & Varasquim Advogados, em decisão de primeira instância na Justiça e também, conforme o TRE-SC, as acusações foram julgadas totalmente improcedentes.