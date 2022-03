‘Lolla’ agro de Bolsonaro no MS tem entrega de 2,6 mil títulos de terra

Provocado pelo partido de Jair Bolsonaro, o TSE investiu recentemente contra um festival de música por considerar que as manifestações contra o presidente e de apoio a Lula eram campanha eleitoral antecipada.

Não houve, no festival, distribuição de vantagens aos frequentadores dos shows, que pagaram para acompanhar o evento. Mas veja só as imagens da agenda de Bolsonaro nesta terça no interior do Mato Grosso do Sul.

Na despedida da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que será nome importante para o palanque de Bolsonaro no estado, o presidente lotou um pavilhão com apoiadores. Diferentemente do festival de música alvo do TSE, a turma bolsonarista, que foi ao evento gritar “mito” e “senadora” para a ministra — que é deputada e tentará chegar ao Senado –, estava lá para receber 2.600 títulos de terras.

Será que é campanha antecipada? Com a resposta o TSE.