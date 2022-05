Lojas virtuais registraram 118 mil tentativas de fraude no Dia das Mães

O e-commerce brasileiro sofreu quase 785 mil tentativas de fraudes apenas no primeiro trimestre de 2022, um aumento de 23,6% em relação ao mesmo período de 2021. Na contramão deste crescimento, o Dia das Mães registrou uma queda de 4% no comparativo: foram registrados 123.759 pedidos fraudulentos no ano passado contra 118.810 neste ano.

Os dados são da ClearSale, empresa especializada em soluções antifraudes nos mais diversos segmentos, entre eles o e-commerce. Apesar da queda no volume, o levantamento mostra que o valor das fraudes evitadas aumentou 9,3%, atingindo R$ 152.187.500.

“A queda nas tentativas de fraude é reflexo de um menor volume de pedidos no e-commerce no período: com menos transações, é natural que a quantidade de pedidos fraudulentos também apresente uma ligeira queda. Além disso, a situação econômica do país pode influenciar num menor poder aquisitivo dos consumidores”, aponta Rodrigo Sanchez, diretor executivo Comercial da ClearSale.