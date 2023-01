Lojas físicas ganharam força nas compras de fim de ano

O fluxo de consumidores no comércio de rua aumentou 20% no ano passado na comparação com 2021. No Natal, o faturamento das lojas físicas cresceram 14,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para Flávia Pini, uma das responsáveis pelo estudo, os números mostram uma recuperação ascendente, apesar do setor ainda sentir o impacto da pandemia. O faturamento na época do Natal, na comparação com 2019, aumentou 26,1%.

“O varejo brasileiro é resiliente e demonstra retomada no período pós-pandemia. Os índices gerais ainda seguem abaixo dos registrados em 2019, mas é possível observar uma recuperação ascendente, apesar dos desafios da alta inflação no Brasil e do cenário de crise mundial”, afirma Flávia Pini, sócia da HiPartners Capital & Work.

Os dados são das plataformas FX Data Intelligence, F360º e Harmo, todas fazem parte da HiPartners. O estudo é chancelado pela 4intelligence, empresa que desenvolve ferramentas de inteligência para o mercado.