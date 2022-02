Locutor pede voto em Bolsonaro durante transmissão ao vivo da TV Brasil

A inauguração de uma obra do governo federal em São José do Rio Preto (SP) nesta quarta-feira teve ares de comício para Jair Bolsonaro e para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.

Antes de o presidente discursar, o locutor da festa do Peão de Barretos, Andraus Araújo de Lima, ou Cuiabano Lima, como é conhecido, esquentou o público aos gritos de “yeeeha”, típico dos sertanejos, e aproveitou para mandar mensagens eleitorais claras.

Cuiabano puxou um Pai Nosso “pelo futuro político do ministro Tarcísio”, que, segundo ele, “pode fazer muito por São Paulo e vai fazer”. Na sequência, fez o público repetir em jogral o slogan “Deus acima de tudo” cunhado desde 2018 por Bolsonaro.

Por fim, antes de liberar o microfone, o locutor gritou: “E põe no 22 aí!”, em referência ao número de urna do partido do presidente, o PL. Tudo transmitido ao vivo pela TV Brasil e pelo canal oficial do Palácio do Planalto no YouTube.