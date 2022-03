Lobby de beach clubes de Jurerê Internacional vai baratear whisky em SC

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Esta semana os deputados estaduais de Santa Catarina vão votar a derrubada de um veto do governador Carlos Moisés que impedia a redução do ICMS sobre bebidas quentes.

Se o texto cair, os catarinenses vão pagar 17% de imposto no leite e apenas 3% no whisky. Dessa forma, a população pagará mais impostos na cesta básica do que nas bebidas.

O lobby dos beach clubes de Jurerê Internacional tem agradado os deputados, a incoerência fica evidente já que os itens de luxo terão menos impostos do que os produtos que deveriam ser básicos.