Livro sobre armas foi aprovado em quatro meses na Lei Rouanet

Desde que Jair Bolsonaro assumiu o governo federal que a classe artística pena para ter seus projetos aprovados pela lei federal de incentivo à cultura, também conhecida como Lei Rouanet. Na gestão de André Porciúncula, ex-PM que assumiu a secretaria de fomento sem ter qualquer experiência no setor, o trabalho ficou conhecido por andar a passos lentos até para os padrões da burocracia brasileira.

Porciúncula se desvinculou do cargo recentemente para concorrer às eleições neste ano na esteira da popularidade que ganhou entre bolsonaristas pela gestão ideológica do mecanismo de fomento.

No fim do ano passado, o governo aprovou o patrocínio à produção de um livro que se propõe a contar a história dos armamentos no Brasil, desde as armas usadas pelos povos indígenas às armas de fogo industrializadas. O projeto já captou 336.000 reais da Forjas Taurus, empresa brasileira de revólveres, pistolas e fuzis. Serão produzidas 3.000 cópias do livro, cujo conteúdo também será distribuído gratuitamente nas redes.

Curiosamente, no mesmo ano em que, por exemplo, um festival de jazz teve acesso aos recursos negado, o projeto do livro foi aprovado em velocidade pouco vista no órgão. Apenas quatro meses de distância separaram a submissão do projeto no governo, em agosto, da sua efetiva aprovação, em dezembro.