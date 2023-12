Livro revela a origem da relação de Adriano da Nóbrega com o clã Bolsonaro

A relação do miliciano Adriano da Nóbrega com o clã Bolsonaro começou com o roubo de um carro do hoje senador Flávio, na Tijuca, em 2002.

Após o episódio, o ex-capitão da PM do Rio, morto em 2020 pela polícia da Bahia, passou a fazer segurança informal do jovem deputado estadual.

Na mesma época, o militar que se tornou chefe do Escritório do Crime se envolveu no sequestro do filho do traficante Isaías do Borel, um dos chefes do Comando Vermelho.

As revelações estão no livro “Decaído“, do jornalista Sérgio Ramalho, que será lançado na primeira semana de janeiro pela editora Matrix.