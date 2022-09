Livro reúne ‘o horror’ em 3.560 frases de Bolsonaro e seus seguidores

A Geração Editorial está lançando a segunda edição do livro “Bolsonaro e seus seguidores: o horror em 3.560 frases”, que reúne declarações em ordem cronológica do presidente e de bolsonaristas. A obra é fruto da pesquisa de Walter Barretto Jr, empresário e mestre em Desenvolvimento Regional e Urbano, e foi atualizada com mais 2.000 falas que a edição original, de dezembro do ano passado.

A editora e o autor Walter Barretto Jr., aliás, liberaram os direitos autorais do livro até o dia 1º de janeiro de 2023, que pode marcar o fim do mandato de Bolsonaro.

Dentre as frases que estão no livro estão a confissão, de 1999, de que “eu sonego tudo que for possível”, e a fala “eu não sou coveiro”, de 2020, sobre o número de mortos por Covid-19 até aquele momento. Nesta semana, aliás, o presidente disse ter dado uma “aloprada” e se arrependido de cometer a declaração.

“O livro é um registro histórico dessa triste fase da política contemporânea brasileira. Para mim, a produção do livro representou um misto de cansaço mental com a expectativa positiva de colaborar com a disseminação de conhecimento para uma reflexão pública sobre o projeto político da extrema direita brasileira, que surge em linha com movimentos extremistas e intolerantes verificados em diversos países do mundo”, afirma Barreto Jr.

Na introdução da obra, ele fez um alerta aos leitores que ainda apoiam Bolsonaro: “Que o livro seja instrumento de reflexão. Você realmente compartilha desses valores que emanam das frases ditas pelo bolsonarismo?”.