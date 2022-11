Livro reúne histórias de um dos maiores grupos de samba do país

Referência no samba brasileiro, o Grupo Fundo de Quintal, será homenageado na Flip, onde ocorre o pré-lançamento do livro “Fundo de Quintal – o som que mudou a história do samba”. A biografia, com mais de 400 páginas, desvenda lendas e relembra causos do grupo surgido a partir das rodas de samba do bloco carnavalesco Cacique de Ramos.

Uma das histórias é sobre o banjo verde que protagoniza a capa do primeiro álbum do Fundo de Quintal: Almir Guineto inovou no samba ao trazer o banjo para os arranjos. Reza a lenda que o músico serrou o banjo do country e botou a afinação de cavaquinho, mas segundo a apuração do jornalista Marcos Salles, autor do livro, a história não foi bem assim.

Mussum ouviu o instrumento na Europa e falou sobre a sonoridade para Almir, quando ambos eram do Originais do Samba. Por acaso, Almir achou um banjo em uma loja em São Paulo, testou, gostou e comprou. Depois disso, o instrumento começou a ser incorporado no repertório do músico e foi parar na capa do LP “Samba é No Fundo de Quintal”, de 1980.

Essas e outras histórias estão no livro que será pré-lançado às 17h deste sábado. Outro lançamento está previsto para ocorrer na quadra do Cacique de Ramos, em Olaria, na zona norte do Rio.

