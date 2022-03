Livro reúne regras sobre sistemas de justiça criminal no Mercosul

A editora Almedina Brasil acaba de lançar o Atlas do Sistema de Justiça Criminal do Mercosul, obra coletiva que se propõe a ser um estudo sobre o combate ao crime organizado nas fronteiras dos países que compõem o bloco.

Voltado a policiais e demais agentes da segurança pública, o livro apresenta as legislações vigentes e instituições competentes que lidam com a prevenção e repressão de corrupção, lavagem de dinheiro, contrabando, tráfico de drogas, de armas e de pessoas no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.

Em 2021, as Forças Armadas brasileiras apreenderam 27,9 toneladas de drogas nas fronteiras do país em ações combinadas com órgãos municipais, estaduais e federais. O volume, 50% maior do que o registrado em 2020, é considerado um indicativo das possibilidades de resultados conquistados a partir da união de forças entre os agentes de combate ao crime.

Disponível em versão bilíngue — português e espanhol –, o Atlas do Sistema de Justiça Criminal do Mercosul tem coordenação de Fábio Ramazzini Bechara, promotor de Justiça em São Paulo e professor de Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie; Leandro Piquet Carneiro, professor do Instituto de Relações Internacionais e pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas da USP; e Georgia Sanches Diogo, chefe da Assessoria Especial Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública.