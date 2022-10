Livro resgata as batalhas que marcam a história do Brasil

Atualizado em 20 out 2022, 17h17 - Publicado em 20 out 2022, 18h10

A editora Topbooks acaba de lançar no mercado As guerras da Independência do Brasil. O livro do jornalista Leonencio Nossa recorda batalhas que marcam a história do país.

Dos ataques da Coroa Portuguesa às aldeias do litoral e de Minas Gerais aos movimentos populares na Amazônia contra a ocupação estrangeira, o processo de construção de um Estado nacional teve a presença decisiva de indígenas, negros, europeus, ciganos, árabes, judeus e mestiços.

Lançada no ano em que se comemora o bicentenário do famoso “Grito do Ipiranga”, a obra descreve mais de uma centena de embates de pequenas e grandes proporções ocorridos entre 1808, com a chegada da família real, e o início dos anos 1850, quando grupos nativistas ainda lutavam na Amazônia contra o poder econômico português.

Leonencio é autor dos livros Homens invisíveis e O rio, uma viagem pela alma do Amazonas (Record); Mata! O major Curió e as guerrilhas no Araguaia (Companhia das Letras) e Roberto Marinho – O poder está no ar (Nova Fronteira).

