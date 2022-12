Livro que guiará próximo filme do diretor de ‘Parasita’ chega ao Brasil

A Editora Planeta vai lançar no Brasil o livro Mickey7, de Edward Ashton. A obra será adaptada para o cinema por Bong Joon ho, do filme Parasita, com data de estreia para março de 2024 e com Robert Pattinson como protagonista, além de nomes como Toni Collette e Mark Ruffalo no elenco.

Mickey7 é um funcionário descartável — usado em missões perigosas até mesmo suicidas — em uma expedição humana enviada para colonizar Niflheim, um mundo de gelo.