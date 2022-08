Livro que conta ascensão de Putin ao poder será reeditado no Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Intrínseca reeditará o livro “O homem sem rosto”, sobre a ascensão de Vladimir Putin ao poder na Rússia. Lançado há dez anos no Brasil e praticamente esgotado no país, a reedição da obra de Masha Gessen chega às livrarias no próximo dia 2.

O livro-reportagem reconstrói a história de Putin desde quando ele era um obscuro agente da KGB até os dias atuais. A obra traz ainda um debate sobre democracia e governos autoritários.

Jornalista, Masha tem trabalhos publicados em importantes veículos de comunicação americanos como o The New York Times, Vanity Fair e Newsweek. Em 2017, o seu livro “The Future is History” (o Futuro é história, na tradução livre do inglês) venceu o prêmio estadunidense de literatura chamado National Book Award.