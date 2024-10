Livro marca os 15 anos de atuação de Toffoli no STF

Giro VEJA – quarta, 23 de outubro

Lula faz apelo aos países em guerra e Venezuela tenta entrar no Brics

O presidente Lula discursou nesta quarta-feira, 23, durante reunião na cúpula dos Brics em Kazan, na Rússia, e defendeu novamente que o bloco avance nas discussões sobre o uso de uma moeda comum nas transações entre os países membros. Ele ainda ressaltou a necessidade de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, mas não mencionou o anfitrião do encontro, Vladimir Putin. O discurso de Lula no Brics e o pedido de Nicolás Maduro para adesão da Venezuela ao bloco são destaques do Giro VEJA.