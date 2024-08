Livro investiga os caminhos para quem deseja aprender a ser feliz

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A professora e filósofa Lúcia Helena Galvão lança neste mês o livro Vamos conversar sobre a felicidade? — Papirus 7 Mares –, que reúne os psicólogos e professores do curso de Felicidade da Unicamp Rossandro Klinjey e Vanessa Rodrigues.

A proposta é fazer o leitor refletir sobre o que realmente importa e faz sentido na vida: ter as contas pagas, ser referência para outras pessoas, compartilhar e viver o amor.

“É essencial reconhecer que a felicidade não reside apenas no destino, mas na jornada em si. A verdadeira felicidade flui através do movimento contínuo de construção, consolidação e celebração de cada pequena vitória”, diz Rossandro.

Lúcia Helena compartilha o momento em que viu um carro antigo na estrada, dirigido por um motorista orgulhoso. No vidro traseiro estava escrito: “Contas todas pagas”. Ela achou isso interessante, porque indicava que o motorista estava em paz consigo mesmo. “Para mim, felicidade é mais ou menos isso: ‘Contas todas pagas’. A conta que tenho comigo mesma, com meus princípios, com céu e terra”, descreve a filósofa.