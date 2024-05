Livro desvenda papel da Petrobras durante ditadura “empresarial-militar”

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Boitempo vai lançar em julho a coletânea “Repressão, disciplina e suor”, que desvenda o papel da Petrobras na ditadura “empresarial-militar” do Brasil. Os textos da obra foram organizados pela pesquisadora Luci Praun e integra a coleção “Mundo do trabalho”.

Lançado no ano que o golpe civil-militar de 1964 completou seis décadas, o livro é dividido em quatro partes. A primeira aborda o contexto de criação da Petrobras e a segunda trata das motivações do golpe, a colaboração entre a empresa e o regime ditatorial e suas repercussões sobre os trabalhadores e sindicatos.

Já a terceira seção da coletânea se dedica a apontar os beneficiários das ações da empresa no contexto da ditadura e a apresentar casos que colocam a Petrobras no cenário de crimes ambientais. A última e quarta parte apresenta reflexões sobre as implicações da atividade da empresa para a crise climática.