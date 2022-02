Livro de Oprah Winfrey sobre traumas de infância chega ao Brasil em março

Traumas da infância moldam o nosso o cérebro e determinam nossos comportamentos quando adultos. Essa é uma das premissas do livro “O que aconteceu com você?”, bestseller do New York Times escrito pela apresentadora americana Oprah Winfrey e pelo psiquiatra Bruce Perry.

A obra será lançada no Brasil em março pela editora Sextante com uma tiragem inicial de 10.000 cópias. Os autores exploram as mais recentes descobertas da ciência sobre temas como angústia, medo e vulnerabilidade e seus impactos na vida das pessoas.

“Com muita frequência, o que aconteceu leva anos para se revelar. É preciso coragem para confrontar nossas ações, remover as camadas de trauma da nossa vida e expor a verdade crua do nosso passado. Mas é aí que começa a cura”, diz Oprah.