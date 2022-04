Livro de brasileira será usado na educação de filhos de finlandeses

A editora Jaguatirica, do Rio de Janeiro, vai publicar, no próximo mês, o livro infantil Uma amiga de outro Mundo. De autoria da jornalista Flávia Corrêa e com ilustração de Fran Junqueira, a publicação que fala sobre a amizade entre uma brasileira e uma finlandesa, teve o apoio da Federação das Empresas Finlandesas no Brasil e do Centro Cultural Brasil-Finlândia, que vai usar a obra para a alfabetização de brasileiros filhos de finlandeses, em um trabalho de educação realizado por eles em Helsinque.

Baseada em fatos reais, a história se passa na Califórnia, onde as duas meninas, de cinco anos, se conheceram e começaram uma amizade inicialmente sem a troca do diálogo, brincavam sem expressão verbal. Com o tempo, ao aprenderem o inglês, a relação se aprofundou, as conversas foram surgindo. O livro traz, em linguagem simples e divertida, informações culturais sobre os dois países.