Livro critica a ‘ignorância da elite cultural’ sobre os evangélicos

O jornalista e teólogo Gutierres Fernandes Siqueira acaba de lançar pela editora Mundo Cristão o livro “Quem tem medo dos evangélicos – Religião e Democracia no Brasil de Hoje”, no qual se propõe a derrubar estereótipos e combater preconceitos contra fiéis do movimento religioso que mais cresce no país.

O autor critica as elites brasileiras pela forma como enxergam e retratam os evangélicos, considerando-os, segundo ele, como uma massa homogênea. “É impossível falar da ignorância da elite cultural e econômica brasileira a respeito dos evangélicos sem pensar um pouco sobre a desigualdade brasileira — que é gigante e imoral”, diz.

“Certa dose de preconceito contra os evangélicos é preconceito de classe. Os evangélicos são vistos ou como pobres coitados manipulados pelos terríveis televangelistas ou como um bando de perigosos fundamentalistas fanáticos que deveriam ser objeto de censura.”

Segundo a editora Mundo Cristão, o livro pretende explicar para evangélicos as implicações políticas e sociológicas da manifestação de sua fé, enquanto não evangélicos poderão ter um panorama da presença histórica do movimento na sociedade brasileira e suas nuances.

