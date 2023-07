Livro conta como as Havaianas chegaram aos tapetes vermelhos de Hollywood

Entre os anos 2000 e 2010, as vendas das Havaianas saltaram de nove para mais de 80 países e as sandálias chegaram aos pés de milhões de pessoas em cinco continentes. Alexandre Ultino, Eduardo Bissoli, Renato Pinheiro e Sergio Sanches foram contratados para elaborar o plano de internacionalização da marca e, agora, contam como foi o processo em livro lançado pela Lisbon International Press.

“Diferenciar as Havaianas de sandálias baratas produzidas na Ásia, quando ainda não era conhecida no exterior foi um grande desafio”, contou Alexandre Ultino.

“Mantivemos o foco na proposta de valor da marca que representávamos e, aos poucos, conseguimos transpor tais barreiras, firmando a marca de fato numa nova categoria”, acrescentou o executivo.

Sandália usada por todas as classes sociais, as Havaianas chegaram a badalados tapetes vermelhos e participam de parcerias com estilistas renomados. O produto é dono de boa parte da fatia do mercado e tem destaque na imprensa internacional.

“Sempre surgiram dúvidas de pessoas próximas, de como as Havaianas conseguiram participar de eventos de repercussão mundial como o Oscar da academia de Holllywood ou dos desfiles de moda mais badalados de Nova Iorque”, disse o executivo da Alpargatas, Eduardo Bissoli.

“Nesta obra, explicamos os detalhes de como foi negociar e preparar a participação nestes eventos”, revelou.

O livro já está em pré-venda no site das Havaianas e nas principais livrarias online do país. Em 10 de agosto, ocorre o lançamento na Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi, em São Paulo.

