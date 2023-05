Conversa de Lula e Lira subiu no telhado, diz aliado do chefe da Câmara

Arthur Lira está neste momento a caminho do Planalto. Vai conversar com Lula sobre os pleitos dos partidos da base para pavimentar uma possível aprovação da medida provisória que formalizou a atual estrutura de governo.

Há pouco, um importante cacique da base disse que a disposição dos partidos, no momento, é de derrotar o texto da medida provisória, impondo uma dura derrota a Lula. A articulação de Lira, no momento, envolve uma reforma ministerial relâmpago para acomodar interesses partidários que garantam a vitória do governo no plenário da Casa.

Editor de VEJA, Daniel Pereira mostrou mais cedo o que está em jogo. A ideia é trocar pelo menos três ministros — Waldez Góes, Daniela Carneiro e Juscelino Filho — vinculados ao naco do União Brasil na Esplanada. O trio daria espaço a nomes do PP e do Republicanos, partidos que teriam capacidade de entregar os votos decisivos ao governo.

Os caciques partidários pressionam ainda para que Alexandre Padilha deixe a articulação política do Planalto, algo menos provável no momento.

ATUALIZAÇÃO, 18h24 — apesar de ter sido anunciada por líderes aliados de Lira, a conversa com Lula até agora não ocorreu. “Subiu no telhado”, diz um deputado.

Continua após a publicidade

Siga