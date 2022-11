Lira suspende compra de bombas de gás lacrimogêneo para a Câmara

Arthur Lira suspendeu a compra de 350 granadas de gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral para a Câmara. Conforme o Radar noticiou nesta terça, o objetivo da compra seria o de renovar os estoques da Polícia Legislativa.

Em substituição aos armamentos, Lira abriu processo de aquisição de películas de proteção para as vidraças do prédio principal da Câmara, em Brasília. Há o temor de possíveis protestos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro durante a posse de Lula no próximo 1º de janeiro.

Nesta quarta, a Câmara abriu um pregão eletrônico para comprar as chamadas “películas antivandalismo”, que conferem maior resistência aos vidros e protegem contra arranhões e certos tipos de impacto. Segundo o portal de compras do governo, trata-se de “película de segurança com alta claridade óptica para uso na parte interior do prédio, constituída por adesivo de base acrílica sensível à pressão, de cor transparente, com revestimento antirrisco para proteção contra arranhões”.