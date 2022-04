Lira se une a Fachin e Moraes para combater fake news nas eleições

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, e seu vice, ministro Alexandre de Moraes, assinaram nesta terça um termo de cooperação em que as duas instituições se comprometem a criar mecanismos para combater as fake news durante o processo eleitoral.

Segundo as partes que assinam o acordo, a produção e a veiculação de notícias falsas podem “representar risco a bens e valores essenciais à sociedade, como a democracia, bem como afetar de forma negativa a legitimidade e a credibilidade do processo eleitoral e a capacidade das eleitoras e dos eleitores de exercerem o seu direito de voto de forma consciente e informada”.

A ideia é divulgar informações que atestem que o sistema eleitoral brasileiro é seguro e as urnas eletrônicas são confiáveis. O objetivo do termo é definir ações para o enfrentamento da desinformação e denunciar condutas ilegais em campanhas eleitorais.

Uma das ações que se pretende coibir, por exemplo, é o disparo em massa de propaganda política em desacordo com a legislação.