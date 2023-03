Lira quer abrir CPI sobre manipulação de jogos no futebol brasileiro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente da Câmara, Arthur Lira decidiu apoiar a iniciativa do líder do PSB, deputado Felipe Carreras, de abrir uma CPI para investigar a manipulação de jogos no futebol brasileiro.

Com o apoio do presidente da Câmara, Carreras já colheu mais de 90 das 171 assinaturas necessárias para validar o requerimento de investigação. A expectativa é de que a CPI do Futebol seja a primeira a ser instalada por Lira na Casa nesta legislatura.

“Com o sinal verde de apoio do presidente Arthur Lira, estou confiante que vamos conseguir as 171 assinaturas para a instauração da CPI do futebol. A cada jogo fica mais evidente a manipulação dos resultados. Estamos cientes das especulações de que agentes externos estão agindo para interferir nas partidas. A paixão nacional dos brasileiros, o futebol, está vivendo um ambiente nebuloso e precisamos agir”, diz Carrera.

O requerimento do deputado cita “fatos gravíssimos relacionados a suspeitas de manipulação de resultados no futebol profissional brasileiro” investigados pelo Ministério Público em Goiás, que deflagrou operação para apurar fatos relacionados a partidas da Série B do Campeonato Brasileiro.

“O fato mais recente diz respeito a operação do Ministério Público do Estado de Goiás para investigar grupo especializado em fraudar resultados de jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com a entidade, grupo criminoso teria cooptado atletas para agirem em campo”, diz o requerimento.

A preocupação quanto à integridade das partidas tem sido crescente nos últimos anos, em especial por causa do avanço das apostas online. A manipulação de resultados, diz Carreras, evoluiu e se tornou muito mais sofisticada e direcionada, alcançando inclusive, outras modalidades esportivas.