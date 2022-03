Lira pede que STF julgue pedidos de Silveira para acabar com ‘palanque’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Contrariado pelo circo formado por Daniel Silveira na Câmara, Arthur Lira divulgou nota há pouco em que apela ao STF para que analise, no plenário da Corte, os pleitos do parlamentar contra as medidas monocráticas de Alexandre de Moraes.

Para Lira, uma decisão coletiva do Supremo encerraria o impasse criado por Silveira, que montou um bunker no gabinete da Câmara para escapar de uma determinação de Moraes para que volte a usar tornozeleira eletrônica.

“Decisões judiciais devem ser cumpridas assim como a inviolabilidade da Casa do Povo deve ser preservada. Sagrada durante as sessões, ela tem também dimensão simbólica na ordem democrática”, diz o presidente da Casa.

Moraes, como se sabe, ordenou que o deputado fosse buscado por agentes da Justiça dentro do Congresso e forçado a colocar a tornozeleira. O que deu ainda mais holofotes ao bolsonarista.

“Ideal que o STF analisasse logo os pedidos do deputado Daniel Silveira e que a Justiça siga a partir desta decisão – mais ampla da nossa Corte Superior. Condeno o uso midiático das dependências da Câmara, mas sou guardião da sua inviolabilidade. Não vamos cair na armadilha de tensionar o debate para dar palanque aos que buscam holofote”, diz Lira.

“Seria desejável que o Plenário do STF examinasse esses pedidos o mais rápido possível, e que a Justiça siga a partir dessa decisão final da nossa Corte Suprema”, segue Lira.