Lira entrega texto da tributária a Pacheco quase 1 mês após Câmara votá-la

Arthur Lira vai fazer nesta quinta-feira, às 15h, a entrega simbólica do texto da reforma tributária a Rodrigo Pacheco, quase um mês depois da votação da proposta na Câmara.

Os deputados aprovaram a PEC em dois turnos em 7 de julho. O Congresso ficou em recesso de 17 de julho a 1º de agosto.

No Senado, o relator da reforma tributária é o líder do MDB, Eduardo Braga, que conta com auxílio de consultores de orçamento do Congresso e de técnicos do TCU para construir seu parecer.

