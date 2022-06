Lira e Guedes se encontram para discutir relação

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Radar mostrou na edição de VEJA que está nas bancas que voltou a ser péssima a relação de Paulo Guedes com o núcleo do centrão no governo, a ponto de o ministro da Economia ser fritado durante uma conversa entre Arthur Lira, Ciro Nogueira e o presidente Jair Bolsonaro, na semana passada.

Pois no início da tarde desta segunda, o presidente da Câmara recebeu Guedes para um particular na sua residência oficial. O encontro não estava na agenda do ministro. Os dois andam precisando discutir a relação.