Lira diz que Câmara precisa parar de fulanizar e votar PL das fake news

O presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) afirmou nesta terça que os deputados têm “refletido” sobre o PL das fake news e que, apesar de ser polêmico, o tema precisa passar por uma análise.

Há duas semanas, o PL 2.630/2020 sofreu uma derrota na Casa e teve a urgência derrubada. Com isso, a proposta passou a seguir o rito normal — mais demorado –, passando pelas comissões correspondentes antes de ir a Plenário.

A tramitação, agora, vai depender do trabalho do relator com líderes e membros das bancadas para eventuais ajustes no texto.

“Não adianta fazer polarização e fulanizar, a gente tem que discutir a matéria, analisar o texto, e colocar para votar se tiver número. Se não tiver número, não vai votar”, disse Lira a jornalistas.

Segundo o presidente da Câmara, a maior preocupação dos parlamentares é a parte financeira do texto, no que diz respeito à monetização das redes e aplicativos. “Mas isso pode ser resolvido, podemos chegar num bom termo para que a gente tenha o mínimo de conforto nesse tema”, pontuou.

O PL 2.630, que busca aperfeiçoar a legislação brasileira referente à responsabilidade e à transparência na internet, tem sido alvo de críticas não apenas de grande parte dos parlamentares — sobretudo governistas –, mas também de empresas como o Google.

Isso porque as regras apresentadas na última versão do texto do relator preveem, por exemplo, que plataformas de mensagens instantâneas, ferramentas de busca e redes sociais com mais de 10 milhões de usuários sejam obrigados a ter representação legal no país, de forma a responder nas esferas administrativa e judicial.

Entram nessa conta os populares Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, Telegram e o próprio Google.

O que mais tem despertado a fúria das bigtechs, no entanto, é o artigo 38 — o trecho determina que as plataformas digitais paguem as empresas de comunicação toda vez que exibirem seus “conteúdos jornalísticos” em texto, áudio, vídeo ou foto.

