Lira diz que Câmara não deve retroceder sobre independência do BC

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), comentou nesta quinta a respeito do impasse sobre a autonomia do Banco Central, recorrente nos últimos dias em discursos do presidente Lula. A “tendência”, segundo Lira, é que os deputados sejam contrários à revogação da independência da entidade.

“A maioria do plenário pensa, em relação à independência do Banco Central, que nesse assunto não retroagirá”, disse o presidente da Câmara enquanto participava da Feira Agropecuária Show Rural, em Cascavel, no interior do Paraná. “Tecnicamente, o Banco Central independente foi o modelo escolhido pelo Congresso”, acrescentou.

Alvo de críticas de Lula, a independência do Banco Central também é discutida no Congresso. A bancada do PSOL na Câmara apresentou um Projeto de Lei Complementar que revoga a autonomia da autoridade monetária.