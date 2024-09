Lira diz a aliados que vai apoiar Elmar Nascimento na disputa da Câmara

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou a aliados que bateu o martelo e vai anunciar, ainda nesta semana, o apoio a Elmar Nascimento (União Brasil-BA) para sucedê-lo no comando da Casa. Antonio Brito (PSD-BA) e Marcos Pereira (Republicanos-SP) também estão na disputa, marcada para 1º de fevereiro de 2025.

Inicialmente, Lira havia prometido fazer o anúncio do nome que receberia seu apoio até 31 de agosto, o que não ocorreu. Nos últimos dias, o deputado conversou sobre a eleição interna tanto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em ao menos duas ocasiões, quanto com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Um aliado do alagoano com influência na Câmara e no governo Lula disse, em condição de reserva, que, a partir do anúncio, começa um trabalho de articulação para tentar convencer Brito e Pereira a abrir mão da disputa e apoiar Elmar – apesar de ambos rejeitarem a hipótese de desistência. “Vamos tentar construir um consenso até o dia da votação”, afirmou.