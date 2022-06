Lira cobra foco de Bolsonaro diante da crise e da fome: ‘Temos de agir’

Com Jair Bolsonaro passeando pelo país e novamente provocando atritos institucionais com o STF e com a Justiça Eleitoral, coube a Arthur Lira, o presidente da Câmara e aliado do chefe do Planalto, lembrar a Bolsonaro que há uma crise econômica no país que deixa milhões de brasileiros sem comida na mesa.

“Nos momentos de grandes crises e decisões, importante é se fixar no fundamental. O que é um país sem um povo? Só uma extensão de terra. O que faz um país é seu povo. Proteger o povo é proteger a nação. Isso é o fundamental”, diz Lira.

Bolsonaro ignora a fome que lhe tira os votos de milhões de brasileiros endividados e que penam para pagar o preço dos alimentos, dos combustíveis, do gás de cozinha… Sem ouvir os conselheiros que tentam dar um rumo a essa reta final de governo, Bolsonaro perde popularidade ao atacar as urnas, um tema que só interessa aos radicais que já seguem o presidente.

“O que nós, as instituições, estamos fazendo é, antes de tudo, proteger os mais vulneráveis num momento de crise global. Não podemos deixar a panela de pressão explodir. A gente não pode fazer tudo. Mas fazer nada não é uma opção. Temos de agir”, disse Lira.