Lira chama deputados da Bahia para reunião sobre crise no estado

Presidente da Câmara, Arthur Lira chamou deputados da bancada baiana para uma reunião nesta manhã de terça na residência oficial da Casa, em Brasília.

Os parlamentares vão avaliar a situação das enchentes no estado. No fim do encontro, o grupo deve anunciar medidas para ajudar na operação de suporte a famílias atingidas pelas chuvas.