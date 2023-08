Lira atua no STF para evitar perda de mandato de sete deputados

Uma articulação de bastidores do presidente da Câmara, Arthur Lira, junto a ministros do STF evitou que a Corte desse cabo, nesta semana, dos mandatos de sete deputados federais e de pelo menos 47 mandatos de deputados estaduais.

Os parlamentares foram eleitos em 2022 por uma regra questionada no Supremo. A revisão da distribuição das chamadas “sobras das sobras eleitorais” para vagas na Câmara dos Deputados, com efeito retroativo para a eleição de 2022, é julgada pelos ministros no plenário virtual.

No momento, o placar está 2 a 0 pela revisão da regra e a consequente perda de mandato dos deputados eleitos a partir dessa norma — para entender a regra, leia aqui.

De posse de um estudo técnico, Lira, segundo aliados, percebeu que a decisão do STF poderia desorganizar bancadas não só na Câmara como também em assembleias estaduais, provocando uma confusão generalizada entre partidos.

Conversando com magistrados, Lira ganhou tempo para que a própria Câmara, realize uma mudança nas regras eleitorais na comissão que irá discutir o tema para as eleições de 2024. O julgamento no plenário virtual do Supremo deveria terminar na sexta-feira, mas foi travado por um pedido de vista de André Mendonça.

Com isso, Lira quer avançar com a reforma eleitoral na Câmara e evitar que o STF decida sobre os mandatos dos parlamentares em atividade.