Lira anuncia apoio a Hugo Motta: “Condições de construir convergências”

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), anunciou oficialmente na manhã desta terça-feira, 29, seu apoio à candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB) para sucedê-lo no comando da Casa.

Lira chamou os outros dois participantes da disputa, Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Antonio Brito (PSD-BA), de “verdadeiros amigos de vida” e disse que pediu a eles que se “viabilizassem”, pois, sem convergência, não haveria governabilidade.

“Depois de muito conversar e sobretudo de ouvir, estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no Parlamento é o deputado Hugo Motta, nome que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza e altivez”, declarou o atual presidente da Câmara.

Além do próprio Hugo Motta, estavam ao redor de Lira durante a leitura do pronunciamento deputados como Marcos Pereira (Republicanos-SP), Dr. Luizinho (PP-RJ), Isnaldo Bulhões (MDB-AL), Romero Rodrigues (Podemos-PB), Sergio Souza (MDB-PR), Rubens Pereira Júnior (PT-MA), Rafael Brito (MDB-AL), Jack Rocha (PT-ES), Gilvan Máximo (Republicanos-DF) e Marcelo Crivella (Republicanos-RJ).

“Com esse meu gesto, espero dar início à concretização de conversas que foram feitas e acordos que foram firmados com diversas legendas partidárias em torno desse mesmo projeto de convergência”, afirmou Lira.

Em seu pronunciamento, o atual presidente da Câmara também declarou que Motta, em seu quarto mandato na Casa aos 35 anos, é um deputado “experiente”, que vai saber seguir a “receita que tantos bons frutos deu ao Brasil: respeito ao Plenário, cumprimento da palavra empenhada e busca incessante por convergência”.