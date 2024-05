Câmara abona ausências de deputados gaúchos durante o mês de maio

O presidente da Câmara, Arthur Lira, publicou dois atos da Mesa Diretora da Casa nesta quarta-feira para liberar deputados federais do Rio Grande do Sul de terem que participar presencialmente das sessões em Brasília, por conta da situação de calamidade pública no estado nas últimas semanas.

Uma das decisões determina que os deputados gaúchos que, no mês de maio, tenham deixados de registrar presença na Casa ou de votar nas sessões plenárias e reuniões das comissões terão suas ausências justificadas “para todos os fins”.

“É pública e notória a grave situação do Estado do Rio Grande do Sul, havendo perdas de vidas humanas, desaparecimentos, carência de víveres e itens básicos à população, comprometimento as vias de acesso, inclusive aeroportos, demais estruturas de transportes e de diversos equipamentos públicos, notadamente hospitais e postos de saúde”, diz a justificativa do ato.

Em outra resolução, a Mesa da Câmara dispensou do registro biométrico das sessões e reuniões deliberativas convocadas para o perído de 3 a 7 de junho os deputados da bancada gaúcha.