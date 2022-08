Lindôra detona Moraes por ‘espetacularização’ de ação contra empresários

Em manifestação enviada ao STF, nesta quarta, 31, a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, bateu pesado na ordem de Alexandre de Moraes que autorizou a Polícia Federal a realizar buscas contra oito empresários bolsonaristas que trocaram mensagens no WhatsApp sobre golpe de Estado.

Araújo mirou o pedido apresentado por quatro parlamentares no âmbito de investigação que apura suposta participação de empresários na incitação ou financiamento de atos antidemocráticos.

“O documento enumera vários fundamentos pelos quais o requerimento deve ser rejeitado: ilegitimidade dos autores, irregularidade na representação, prática de persecução penal especulativa indiscriminada (fishing expedition), exploração eleitoral e midiática do caso, além de desrespeito ao sistema acusatório”, diz a PGR.

Ao destacar que os pedidos apresentados no processo têm embasamento apenas em matéria jornalística e, como fundamento exclusivo, pretensos “diálogos antidemocráticos”, a vice-PGR afirma que a intenção é se valer de conjecturas e ilações para iniciarem e conduzirem frentes investigatórias com espetacularização midiática, sem mínimo substrato fático e jurídico. O expediente conhecido como fishing expedition não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro, vedação prevista em inúmeros precedentes judiciais, inclusive do próprio STF.

