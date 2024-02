Liesa não punirá Portela por obra exibida sem autorização de artista

A Liesa não punirá a Portela por ter replicado em fantasias e em uma alegoria a obra “Mãe”, do artista plástico Emerson Rocha, sem sua autorização. Depois de reconhecer, nesta quarta-feira, a utilização não autorizada da obra, o carnavalesco André Rodrigues afirmou que pediu desculpas a Rocha e perguntou “de que maneira ele se sentiria mais confortável para afagar esse desencontro”.

O artista relatou em seu perfil no Instagram ter descoberto por acaso que, ainda em maio de 2023, sua obra aparecia em fantasias exibidas pela Portela no Museu de Arte do Rio, na exposição “Um defeito de cor”, mesmo tema do enredo da escola de Oswaldo Cruz no desfile deste ano.

“Achei muito estranho, porque até então eu não tinha recebido qualquer contato da escola acerca da permissão de uso da arte, sobre os trâmites de direito autoral e etc. coisas que são de praxe”, escreveu Rocha.

Em troca de mensagens pelo Instagram, um representante da escola disse que entregaria convites ao artista para que ele participasse do desfile, mas a promessa nunca foi cumprida.

“Não compareci ao desfile e fiquei extremamente chateado com a escola, com os carnavalescos e com a forma que fui tratado”, afirmou Rocha.