Liesa aprova novidades para o Carnaval do Rio em 2024

Um encontro entre representantes de camarotes e organizadores do Rio Carnaval definiu recentemente as novas diretrizes para os espaços, durante os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de 2024.

No próximo Carnaval, todos passarão a seguir um modelo padrão na venda de ingressos, com banco e tiqueteira definidos pela entidade gestora do espetáculo, além de uma mesma cervejaria.

“Planejamos essas otimizações de uma maneira em que pudéssemos oferecer valor agregado e fortalecer o evento como um todo. É uma relação profissional onde todos sairão ganhando”, diz o diretor de Marketing da Liesa, Gabriel David.

A reunião, liderada pelo presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, e pelo vice-presidente, Helio Motta, contou com a presença de empresários e donos dos chamados “supercamarotes”, espaços que ocupam os maiores espaços do sambódromo durante todos os dias de desfiles.

Além das novas mudanças anunciadas, seguirão valendo as diretrizes já determinadas anteriormente, como o controle de volume e tratamento acústico para que o som interno não vaze e atrapalhe os demais espectadores e as apresentações, bem como o reforço para que a pista de desfiles seja preservada e não haja invasão.