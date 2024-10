Líderes evangélicos criticam governo Lula por discurso sobre Israel

Giro VEJA - segunda, 7 de outubro

Centro-direita sai fortalecida e governo minimiza cenário das eleições

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, minimizou o resultado do primeiro turno das eleições municipais para o Palácio do Planalto. Após reunião de balanço com o presidente Lula e líderes do governo, Padilha afirmou que o PT teve um aumento de 40% nos prefeitos eleitos em todo país em relação ao registrado em 2020. O auxiliar de Lula também disse que as eleições municipais não influem na governabilidade ou nas eleições nacionais. Os partidos de centro e centro-direita foram os grandes vencedores nesta eleição. Saiba mais no Giro VEJA.